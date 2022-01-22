Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:48

Бывший защитник ЦСКА Чернов отреагировал на скандальную презентацию турка Языджи

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов отреагировал на скандальную презентацию новичка красно-синих, полузащитника Юсуфа Языджи.

«Слежу за ЦСКА. Последние новости какие-то не очень приятные. ЦСКА всегда славился закрытостью, плохого ничего не вытекало, сложно было нарыть какие-то конфликты. А сейчас чуть ли не каждую неделю какой-то негатив. Презентация Языджи — испанский стыд? Да, можно и так выразиться. Чуть-чуть перегнули палку. Но я не захотел увидеть в этом что-то ужасное. Кого-то это улыбнуло, кого-то сильно оскорбило», — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

19 января ЦСКА объявил о переходе Языджи в команду на правах аренды из «Лилля». Армейцы опубликовали в своих соцсетях ролик, в котором аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-chernov-o-prezentatsii-yazy-dzhi-mozhno-skazat-ispanskij-sty-d-peregnuli-palku/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«Дзюба готов пойти навстречу сборной? Странная формулировка — пусть тренируется и играет». Интервью Валерия Карпина
Деспотовичем интересуются «Химки», «Ахмат» и «Сочи»
«Надо к психологу ходить». Мостовой о проблемах российских клубов в еврокубках
Андрей Мостовой о Fan ID: «Против, наверное. Но приняли закон, что делать?»
Мостовой: «Не верю, что Дзюба уйдет этой зимой. «Рубин» сейчас не на коне»
Мостовой о пенальти с «Динамо»: «Если бы меня никто не коснулся, я бы не упал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деспотовичем интересуются «Химки», «Ахмат» и «Сочи»

Чернов: «С бразильцами в «Зените» Сергееву делать ничего не надо, чтобы забить»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости