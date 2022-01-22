Бывший защитник ЦСКА Чернов отреагировал на скандальную презентацию турка Языджи

Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов отреагировал на скандальную презентацию новичка красно-синих, полузащитника Юсуфа Языджи.

«Слежу за ЦСКА. Последние новости какие-то не очень приятные. ЦСКА всегда славился закрытостью, плохого ничего не вытекало, сложно было нарыть какие-то конфликты. А сейчас чуть ли не каждую неделю какой-то негатив. Презентация Языджи — испанский стыд? Да, можно и так выразиться. Чуть-чуть перегнули палку. Но я не захотел увидеть в этом что-то ужасное. Кого-то это улыбнуло, кого-то сильно оскорбило», — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

19 января ЦСКА объявил о переходе Языджи в команду на правах аренды из «Лилля». Армейцы опубликовали в своих соцсетях ролик, в котором аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.