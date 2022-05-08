Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру голкипера сине-бело-голубых Даниила Одоевского в матче против «Химок» (1:0) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Рад за него. Сухой матч в данной ситуации очень важен. Это придаст ему большей уверенности. Даниил сделал все, что от него требовалось. Опыт набирается от матча к матчу. Невозможно, чтобы вратарь заиграл сразу. Я вижу в Дане хорошие перспективы. Ему нужно дать больше времени, больше игр. Возможно, не сразу. В нынешней ситуации есть шанс, что российские игроки будут больше играть за свои клубы. Присутствие Миши Кержакова добавит конкуренции во вратарской линии. Бегать и искать вратаря «Зениту» не стоит. Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги. Желаю, чтобы в Даниила поверили в клубе и в тренерском штабе», — сказал Малафеев «СЭ».