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Малафеев — об Одоевском: «Со временем это может быть вратарь на долгие годы»

Малафеев считает, что сухой матч с «Химками» придаст уверенности Одоевскому
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру голкипера сине-бело-голубых Даниила Одоевского в матче против «Химок» (1:0) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Рад за него. Сухой матч в данной ситуации очень важен. Это придаст ему большей уверенности. Даниил сделал все, что от него требовалось. Опыт набирается от матча к матчу. Невозможно, чтобы вратарь заиграл сразу. Я вижу в Дане хорошие перспективы. Ему нужно дать больше времени, больше игр. Возможно, не сразу. В нынешней ситуации есть шанс, что российские игроки будут больше играть за свои клубы. Присутствие Миши Кержакова добавит конкуренции во вратарской линии. Бегать и искать вратаря «Зениту» не стоит. Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги. Желаю, чтобы в Даниила поверили в клубе и в тренерском штабе», — сказал Малафеев «СЭ».

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Обе забьют - да

31%

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П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

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Вячеслав Малафеев
РПЛ
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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