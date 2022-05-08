Малафеев рассказал об интересе к Одоевскому со стороны московских команд

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об интересе к голкиперу Даниилу Одоевскому со стороны других команд.

«Я давно знаю Даниила. Когда я работал в «Зените», я приложил максимум усилий для того, чтобы он остался. Он уже собирался фактически уехать в Москву. Я пообщался с ним и с его мамой. Сказал, что у него хорошие перспективы вратаря, который может рано или поздно играть за «Зенит». Он это продемонстрировал. У меня есть какое-то понимание, что представляют собой футболисты и вратари в частности», — сказал Малафеев «СЭ».