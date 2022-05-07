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«Зенит» в статусе чемпиона победил «Химки»

«Химки» без Юрана проиграли «Зениту» и прервали серию из семи матчей без поражений
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Зенит» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ победил «Химки» со счетом 1:0.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ победил «Химки» со счетом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Гол на 13-й минуте забил Иван Сергеев. Еще один мяч питерцев был не засчитан на 43-й минуте — Юри Алберто оказался в офсайде.

«Зенит» проводил матч в статусе чемпиона России сезона-2021/22. Команда Сергей Семака обеспечила себе первое место в прошлом туре, обыграв «Локомотив» (3:1) — за три тура до завершения чемпионата.

У «Химок» прервалась серия из семи матчей без поражений (4 победы, 3 ничьих). Последний раз команда проигрывала 6 марта в игре с «Локомотивом» (2:3).

Напомним, что встречу с «Зенитом» «Химки» проводили без главного тренера Сергея Юрана, который дисквалифицирован на два матча за оскорбление в адрес судей.

Подмосковный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Химки
Голы
Сергеев, 13 (1:0)
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос (Адамов, 61) Круговой Алип Барриос Вендел (Мостовой, 62) Клаудиньо Сутормин Юри Алберто (Ерохин, 71) Малком (Оздоев, 61) Сергеев (Дзюба, 70)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Григалава Глушаков Главчич (Юран, 46) Кухарчук Магомедов (Жирков, 73) Садыгов (Лоуренс, 46) Руденко (Жумабеков, 79)
Предупреждения
Адамов 90+1’  - 
Судьи
Амелин (Тула) Кобзев (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Фролов (Москва) Чельцов (Москва)

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
7
20
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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7.05 16:30
Зенит – Химки
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Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
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 - : -
8.05 16:30
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