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Кавазашвили — об итогах ЭСК: «Главные арбитра настолько ангажированы, что им плевать на ВАР»

Кавазашвили прокомментировал итоги заседания ЭСК РФС по матчам 23-го тура Тинькофф РПЛ
Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС по матчам 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все говорит о том, что судьи, которые выходят на позицию главного арбитра встречи, настолько ангажированы, имеют такое высокое самомнение, что им плевать на людей, которые сидят на ВАР и дают какие-то поправки. Я уже давным-давно предлагал исключить в ВАР действующих судей. И отбирать туда на конкурсной основе самых образованных инспекторов матчей, которые проходят специальные курсы по знанию футбольных правил и психологической подготовке. Создается ощущение, что и ВАР, и судья на поле, а вроде их нет. Бывших футболистов, которые уже не выступают, но являются экспертами, нужно отправлять на курсы повышения квалификации по судейским правилам, принимать у них экзамены. А уже потом назначать их, как людей независимых от судей, на ВАР. Я считаю, что сейчас надо думать над серьезными наказаниями для судей, вплоть до лишения судейской категории», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее на заседании экспертно-судейской комиссии РФС признала, что в 23-м туре Тинькофф РПЛ Сергей Карасев ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Бека-Бека. Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара». В свою очередь Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА.

Анзор Кавазашвили
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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