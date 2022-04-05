Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС по матчам 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все говорит о том, что судьи, которые выходят на позицию главного арбитра встречи, настолько ангажированы, имеют такое высокое самомнение, что им плевать на людей, которые сидят на ВАР и дают какие-то поправки. Я уже давным-давно предлагал исключить в ВАР действующих судей. И отбирать туда на конкурсной основе самых образованных инспекторов матчей, которые проходят специальные курсы по знанию футбольных правил и психологической подготовке. Создается ощущение, что и ВАР, и судья на поле, а вроде их нет. Бывших футболистов, которые уже не выступают, но являются экспертами, нужно отправлять на курсы повышения квалификации по судейским правилам, принимать у них экзамены. А уже потом назначать их, как людей независимых от судей, на ВАР. Я считаю, что сейчас надо думать над серьезными наказаниями для судей, вплоть до лишения судейской категории», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее на заседании экспертно-судейской комиссии РФС признала, что в 23-м туре Тинькофф РПЛ Сергей Карасев ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Бека-Бека. Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара». В свою очередь Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА.