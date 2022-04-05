Колосков считает, что в большинстве ошибок российских судей виноваты иностранные руководители

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о судействе в РПЛ.

«Такое большое количество результативных ошибок в судействе появилось после того, как к руководству пришли иностранные руководители. Когда были наши судьи, например Казаков, не было такого. Это выдающийся арбитр. Такие люди продвигали и развивали советскую школу подготовки судей. Они обращали внимание на специфику футбола. У нас сейчас судьи не только ошибаются, но и мешают футболистам играть. Они просто неправильно занимают место на футбольном поле, что очень мешает игрокам. Ну и количество карточек, которые арбитры любят показывать. Это какое-то увлечение. Что они хотят этим показать? Свою власть над футболистами и тренерами? А люди приходят не на него посмотреть, а на футбол. Можно иногда обойтись замечанием», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение относительно обращения «Спартака» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неудалением игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека. Также ЭСК приняла решение, что пенальти за фол на Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) назначен ошибочно, и признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).