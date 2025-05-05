Футбол
5 мая, 16:47

Бывший вратарь «Ростова» Попов заявил, что не жалеет о решении завершить профессиональную карьеру

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал о решении завершить карьеру футболиста.
— После первой тренировки в «Салюте» я пришел настолько убитым, что ноги были ватные. Потом была индивидуальная тренировка, мне дали нагрузку вообще ужас, и я не смог ее закончить, мне стало плохо. Я пришел на базу, проблевался и в моменте понял: все, не хочу. Я принял для себя решение, что все, устал, у меня нет желания, перегорел. У меня появилось отвращение к тренировочному процессу.

— Не жалел о своем решении завершить?

— Пару раз я спрашивал себя, правильно ли я поступил, с холодной головой начинал размышлять и понимал, что ни капли не жалею. У меня есть семья, есть родные, есть любимая девушка. У меня в жизни все хорошо, я ни в чем не нуждаюсь. Это просто определенный жизненный опыт, я увидел, какие могут быть люди. Я не убиваюсь и не думаю, как мне вернуться.

— То есть мыслей о возвращении и не было даже?

— Если бы я этого хотел, ушел бы на паузу в полгода, набрал форму и начал с команды второй лиги. Также у меня были варианты в медиалиге, вроде была информация про «Амкал», но напрямую со мной связывались только две команды. Я отказался, хотел тогда попробоваться в профессиональном футболе. У меня не было и нет желания, мне это неинтересно, — цитирует Попова Odds.ru.

Попов является воспитанником академии «Ростова». В 2020 году в возрасте 17 лет Попов был признан лучшим игроком встречи чемпионата России против «Сочи» (1:10), в том матче он отбил пенальти и совершил 15 сейвов.

После «Ростова» голкипер выступал за «Валмиеру» из Латвии и подмосковный «Пересвет».

Источник: Odds.ru
Денис Попов
Футбол
ФК Ростов
