Джанашия: «Может быть, Галактионов уже сделал все, что мог, и надо что-то менять»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером железнодорожников.

«Ресурс у «Локомотива» есть. Но, может быть, Галактионов уже сделал все, что мог, и надо что-то менять. Но это зависит от руководства клуба. Черчесов? Он хороший тренер. Но не думаю, что он в случае прихода в «Локомотив» продолжит работать с имеющимися футболистами. Надо будет делать перестановки. Другой тренер — другой взгляд», — сказал Джанашия «СЭ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.