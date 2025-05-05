«Крылья Советов» примут московское «Динамо» в матче 27-го тура российской премьер-лиги в понедельник, 5 мая. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи самарцев и москвичей. За ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» Москва можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

05 мая, 18:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 динамовцы победили самарцев в первом круге РПЛ и в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России. В чемпионате «Динамо» набрало 47 очков, «Крылья» — 30.