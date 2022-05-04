4 мая на стадионе «Арена Краснодар» «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в отложенном матче 19-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Локомотив». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 18.55.

«Краснодар» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке с 41 баллом.

22 августа в матче первого круга в пятом туре РПЛ «Локомотив» победил «Краснодар» со счетом 2:1.