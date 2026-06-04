Репик уверен, что следующий сезон будет более успешным для ЦСКА

Болельщик и инвестор ЦСКА Алексей Репик в разговоре с «СЭ» оценил результаты армейцев в сезоне-2025/26.



— Как вам сезон?



— Следующий будет лучше, чем предыдущий. Я в этом абсолютно уверен, — сказал Репик «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.



В сезоне-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ. В FONBET Кубке России команда дошла до финала Пути регионов, где уступила «Спартаку».