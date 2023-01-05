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Сегодня, 15:36

«Спартак» является главным претендентом на защитника «Бенфики» Тавареша

Иван Торопцев
Корреспондент
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Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press

«Спартак» является главным претендентом на защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, утверждает O Jogo.

По данным издания, с 21-летним португальцем ведут переговоры несколько клубов, однако московский ближе всех к покупке футболиста. И самого игрока, и «Бенфику» устраивает вариант со «Спартаком». К тому же, защитник знаком с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, под руководством которого играл в «Базеле» на правах аренды в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 Тавареш не провел ни одного матча за «Бенфику», он восстанавливался от разрыва крестообразной связки, который получил в «Базеле». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 2 миллиона евро.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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