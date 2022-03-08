Каррера: «Спартак» будет бороться за 4-е место с «Сочи»

Бывший тренер «Спартака» Каррера поделился прогнозами на итоги сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился прогнозами на итоги сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

«Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 20 матчах. «Сочи» идет на 3-й строчке с 37 очками в 20 играх.