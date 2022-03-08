«С чудесным праздником!» Дзюба поздравил женщин с 8 Марта

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил женщин с 8 Марта.

«Дорогие дамы, девушки, женщины! Поздравляю вас с чудесным праздником — Международным женским днем!» — написал у себя в Instagram Дзюба.

Ранее «Зенит» выложил видео, в котором футболисты команды поздравили женщин с праздником в стихах.