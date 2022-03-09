Тренер ЦСКА Крамаренко: «Языджи любит оставаться после тренировок и бить по воротам с разных дистанций»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о новичке команды Юсуфе Языджи.

«ЦСКА хорошо поработал на сборах. Мы приобрели в лице турецкого хавбека Юсуфа Языджи и других легионеров очень качественных футболистов. Это сыграло свою роль. Все совпало. Надеюсь, так и продолжим.



Языджи? Мы познакомились, поговорили, еще на сборах. Пообщались на азербайджанском. Я на турецком не все понимаю, но он понимал все, что я говорю на азербайджанском языке. В тренировочном процессе уже с уважением называет меня — «ходжам», как они обычно называют тренеров. Он любит после тренировок оставаться на 20-30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных. То, что он положил в матче со «Спартаком» — на тренировках постоянно меня просит делать ему такую передачу», — приводит Azerisport слова Крамаренко.

Языджи перешел в ЦСКА в январе на правах аренды из «Лилля». На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 3 матчах за красно-синих.