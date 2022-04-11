Бывший тренер сборной России назвал недостаток «Спартака» при Ваноли

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» - «Арсенал», которая завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

«От «Спартака» всегда чего-то ждешь, тем более в игре с командой, которая занимает одно из последних мест в турнирной таблице. «Спартак» сегодня был настроен хорошо, эмоций было много, было много борьбы. Я бы сказал, что вот это чрезмерное желание добиться победы им скорее мешало.

У них было много подходов в зоны, откуда как правило забиваются мячи, они много атаковали, имели много моментов, но в заключительной фазе чувствовалась какая-то неуверенность. Но при этом они гнули свою линию, держали под контролем игру, навязывали единоборства на чужой половине поля, отсюда и голы. Зобнин, на мой взгляд, просто потрясающий мяч забил; два гола Николсона тоже были хороши.

Не все так плохо у «Спартака», но не хватает им стабильности. Не только в чемпионате, но и в игровых эпизодах, в нюансах игры. Отсюда — нехватка понимания того, как себя вести игрокам, которые не увязаны с партнерами. Сегодняшний матч сложился очень удачно, но перед ним мы видели много похожих игр, где красно-белые не уступили соперникам, но не могли реализовать свои моменты», — заявил специалист «Газете.Ru».

После этой игры подопечные Паоло Ваноли набрали 30 очков и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.