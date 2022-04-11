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Сегодня, 11:40

Булатов объяснил, в чем сейчас главная проблема ЦСКА

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал поражение ЦСКА в Химках в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (2:4).

— Главная сенсация тура случилась в Химках?

— Безусловно. Вряд ли кто-то предполагал, что ЦСКА проиграет аутсайдеру, да еще пропустит четыре мяча. Хотя уже в предыдущей встрече с «Уралом» прозвучал тревожный звоночек. Ну а теперь стало очевидно — после перерыва на матчи сборных из армейцев словно воздух выпустили. Сегодня это совсем другая команда.

— Какая же?

— Инертная, разобранная, разбалансированная. Со стороны трудно понять, что произошло. В марте ЦСКА выглядел мощно. Блистали новички во главе с Языджи. Чувствовалось, команда великолепно готова функционально. И вдруг за две недели ситуация развернулась на 180 градусов. По матчам с «Уралом» и «Химками» бросается в глаза, что армейцы не в лучших физических кондициях. От целостной командной игры ничего не осталось, появились разрывы между линиями.

— Чудеса.

— Мне кажется, все упирается в «физику». Романцев в таких случаях говорил — «ноги не бегут». Именно в этом сейчас главная проблема ЦСКА. «Химки» — то ничего сверхъестественного не показали. Просто армейцы очень слабо сыграли и в позиционном нападении, и в центре обороны, где явно не хватало Дивеева. Все четыре гола пропущены с быстрых ответных атак.

— Что не получилось в позиционном нападении?

— Мяч ходил медленно, мало движения, агрессии. Чтобы вскрыть такую плотную оборону, как у «Химок», нужны четкие командные взаимодействия. Быстрые, синхронные. А если невысокий темп, да еще защитники не поджимают соперника, у него всегда будет возможность для ответных атак. Чем «Химки» мастерски и воспользовались, реализовав почти все свои моменты.

— Точно.

— Но все равно команда уровня ЦСКА не имеет права так разваливаться и безобразно играть в обороне. В любом состоянии!

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. «ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура

Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
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Зенит – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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