Булатов объяснил, в чем сейчас главная проблема ЦСКА

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал поражение ЦСКА в Химках в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (2:4).

— Главная сенсация тура случилась в Химках?

— Безусловно. Вряд ли кто-то предполагал, что ЦСКА проиграет аутсайдеру, да еще пропустит четыре мяча. Хотя уже в предыдущей встрече с «Уралом» прозвучал тревожный звоночек. Ну а теперь стало очевидно — после перерыва на матчи сборных из армейцев словно воздух выпустили. Сегодня это совсем другая команда.

— Какая же?

— Инертная, разобранная, разбалансированная. Со стороны трудно понять, что произошло. В марте ЦСКА выглядел мощно. Блистали новички во главе с Языджи. Чувствовалось, команда великолепно готова функционально. И вдруг за две недели ситуация развернулась на 180 градусов. По матчам с «Уралом» и «Химками» бросается в глаза, что армейцы не в лучших физических кондициях. От целостной командной игры ничего не осталось, появились разрывы между линиями.

— Чудеса.

— Мне кажется, все упирается в «физику». Романцев в таких случаях говорил — «ноги не бегут». Именно в этом сейчас главная проблема ЦСКА. «Химки» — то ничего сверхъестественного не показали. Просто армейцы очень слабо сыграли и в позиционном нападении, и в центре обороны, где явно не хватало Дивеева. Все четыре гола пропущены с быстрых ответных атак.

— Что не получилось в позиционном нападении?

— Мяч ходил медленно, мало движения, агрессии. Чтобы вскрыть такую плотную оборону, как у «Химок», нужны четкие командные взаимодействия. Быстрые, синхронные. А если невысокий темп, да еще защитники не поджимают соперника, у него всегда будет возможность для ответных атак. Чем «Химки» мастерски и воспользовались, реализовав почти все свои моменты.

— Точно.

— Но все равно команда уровня ЦСКА не имеет права так разваливаться и безобразно играть в обороне. В любом состоянии!