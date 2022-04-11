Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру армейских защитников в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — ЦСКА (4:2).

— Бийол, Магнуссон и Мариу Фернандес матч провалили?

— Да. Допускали большие разрывы, при потере мяча в атаке не поджимали соперника, а, наоборот, начинали смещаться назад. Вспомните первый гол. Обрез, мяч у Руденко. Но Магнуссон и Бийол его почему-то не встречают, пятятся к штрафной, позволяя довести атаку до конца. В классной команде центральные защитники так не играют!

— Мариу Фернандес на правом фланге полезнее?

— Конечно! Видно, что в центре ему не очень комфортно. Отсюда позиционные ошибки, технический брак. Если бы там с первых минут вышел Набабкин, а справа Мариу Фернандес, это добавило бы обороне надежности.

— А как вам юный Ушаков?

— Способный мальчик. Шустрый, техничный, при схеме в три центральных защитника может спокойно всю бровку закрыть. Но конкурент у него серьезный — Мариу Фернандес. Хотя в последнее время он уже не так эффективен в атаке, как раньше. Снизился объем работы, упала скорость. Годы берут свое.