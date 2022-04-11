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Булатов — о поражении ЦСКА в Химках: «Бийол, Магнуссон и Мариу Фернандес матч провалили»

Булатов заявил, что Бийол, Магнуссон и Мариу Фернандес провалили матч ЦСКА с «Химками»
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру армейских защитников в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — ЦСКА (4:2).

— Бийол, Магнуссон и Мариу Фернандес матч провалили?

— Да. Допускали большие разрывы, при потере мяча в атаке не поджимали соперника, а, наоборот, начинали смещаться назад. Вспомните первый гол. Обрез, мяч у Руденко. Но Магнуссон и Бийол его почему-то не встречают, пятятся к штрафной, позволяя довести атаку до конца. В классной команде центральные защитники так не играют!

— Мариу Фернандес на правом фланге полезнее?

— Конечно! Видно, что в центре ему не очень комфортно. Отсюда позиционные ошибки, технический брак. Если бы там с первых минут вышел Набабкин, а справа Мариу Фернандес, это добавило бы обороне надежности.

— А как вам юный Ушаков?

— Способный мальчик. Шустрый, техничный, при схеме в три центральных защитника может спокойно всю бровку закрыть. Но конкурент у него серьезный — Мариу Фернандес. Хотя в последнее время он уже не так эффективен в атаке, как раньше. Снизился объем работы, упала скорость. Годы берут свое.

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. «ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура

Виктор Булатов
Марио Фернандес
Хердур Магнуссон
Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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