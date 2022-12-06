Бывший тренер «Ростова» Балахнин заявил, что Осипенко счастлив в команде и его незачем продавать

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал продление контракта с защитником команды Максимом Осипенко.

Сегодня, 6 декабря, пресс-служба клуба сообщила о продолжении сотрудничества с 28-летним игроком до 2027 года.

«Хорошая новость, что Осипенко остается. Это ведущий и основополагающий защитник «Ростова». На данный момент он счастлив в команде, его все устраивает. Максим — игрок сборной России. Нет смысла сейчас менять клуб. Значит, команды РПЛ не так сильно хотели его купить, раз не было нормального предложения», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Осипенко провел за «Ростов» 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.