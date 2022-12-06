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Сегодня, 14:40

Бывший тренер «Ростова» Балахнин заявил, что Осипенко счастлив в команде и его незачем продавать

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал продление контракта с защитником команды Максимом Осипенко.

Сегодня, 6 декабря, пресс-служба клуба сообщила о продолжении сотрудничества с 28-летним игроком до 2027 года.

«Хорошая новость, что Осипенко остается. Это ведущий и основополагающий защитник «Ростова». На данный момент он счастлив в команде, его все устраивает. Максим — игрок сборной России. Нет смысла сейчас менять клуб. Значит, команды РПЛ не так сильно хотели его купить, раз не было нормального предложения», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Осипенко провел за «Ростов» 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-osipenko-schastliv-v-rostove-net-smy-sla-ego-prodavat/

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Максим Осипенко
Сергей Балахнин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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15
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