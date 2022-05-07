Силкин о поражении «Динамо» от «Крыльев»: «Это позорный результат для команды, которая борется за медали»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья» были более мотивированы и предложили такие скорости, которые «Динамо» просто не выдержало, — приводит слова тренера Metaratings.ru. — Это позорный результат для команды, которая борется за медали».

По мнению Силкина, на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца сказывается давление.

«Видно, что Шварц недостаточно сконцентрирован. В последних играх «Динамо» вообще на себя не похоже» , — сказал он.

Также тренер сравнил нынешнюю команду с той, что заняла четвертое место в РПЛ в сезоне-2011/12.

«В отличие от нынешней команды, у меня футболисты были опытными. Ключевая проблема той команды — медленные защитники. Мы играли в атаку, чтобы отодвинуть игру от наших ворот, и ключевая задача была — не дать сопернику перейти на нашу половину поля. Сейчас совсем другое — много молодых футболистов. Конечно, им не хватает опыта, и снова скажу про ситуацию вокруг тренера, она тоже наверняка сказалась на мотивации игроков «Динамо». Команде остро не хватает игроков с победным опытом, способных повести за собой. И не хватает их в каждой линии, включая и вратарскую«, — сказал Силкин.

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.