Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:10

Силкин о поражении «Динамо» от «Крыльев»: «Это позорный результат для команды, которая борется за медали»

Силкин назвал позорным результатом поражение «Динамо» от «Крыльев»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья» были более мотивированы и предложили такие скорости, которые «Динамо» просто не выдержало, — приводит слова тренера Metaratings.ru. — Это позорный результат для команды, которая борется за медали».

По мнению Силкина, на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца сказывается давление.

«Видно, что Шварц недостаточно сконцентрирован. В последних играх «Динамо» вообще на себя не похоже», — сказал он.

Также тренер сравнил нынешнюю команду с той, что заняла четвертое место в РПЛ в сезоне-2011/12.

«В отличие от нынешней команды, у меня футболисты были опытными. Ключевая проблема той команды — медленные защитники. Мы играли в атаку, чтобы отодвинуть игру от наших ворот, и ключевая задача была — не дать сопернику перейти на нашу половину поля. Сейчас совсем другое — много молодых футболистов. Конечно, им не хватает опыта, и снова скажу про ситуацию вокруг тренера, она тоже наверняка сказалась на мотивации игроков «Динамо». Команде остро не хватает игроков с победным опытом, способных повести за собой. И не хватает их в каждой линии, включая и вратарскую«, — сказал Силкин.

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergey-silkin-sravnil-nyneshnee-dinamo-i-komandu-sezona-2011-12-s-voroninym-kurani-i-misimovichem-1261658/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Никому ничего не должны». Как появилась скандальная фраза и кто ее придумал
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Новый нападающий «Локомотива» Раконьяц прибыл в расположение команды
Языджи: «Рад, что установил рекорд РПЛ. Перед переходом в ЦСКА, я размышлял, как буду забивать и добиваться успехов»
«Урал» — «Спартак»: видео голов матча РПЛ
«Урал» — «Спартак»: Мозес довел счет до крупного
«Урал» — «Спартак»: Николсон оформил дубль в первом тайме
«Урал» — «Спартак»: Николсон открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Химки»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости