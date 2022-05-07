«Урал» — «Спартак»: Гогличидзе забил первый гол в сезоне
Защитник «Урала» Лео Гогличидзе отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он сократил отставание хозяев в счете — 1:3.
Гогличидзе нанес удар из пределов штрафной, и мяч влетел в ворота красно-белых.
Напомним, что «Спартак» выиграл первый тайм со счетом 3:0.
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|61
|
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|4
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|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
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|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
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|11
|39-34
|41
|
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|10
|7
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|35-38
|37
|
9
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|11
|2
|14
|33-37
|35
|
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|9
|7
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|
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|7
|8
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|
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|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
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|Рубин
|27
|8
|5
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|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
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30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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