«Урал» — «Спартак»: Гогличидзе забил первый гол в сезоне

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он сократил отставание хозяев в счете — 1:3.

Гогличидзе нанес удар из пределов штрафной, и мяч влетел в ворота красно-белых.

Напомним, что «Спартак» выиграл первый тайм со счетом 3:0.