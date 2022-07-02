«Сочи» объявил о продлении контракта с Жоаозиньо
«Сочи» продлил контракт с полузащитником Жоаозиньо.
Срок нового соглашения с 33-летним футболистом не уточняется.
Жоаозиньо перешел в «Сочи» из «Динамо» в августе 2020 года. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за сочинцев во всех турнирах.
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|0
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|0
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|0
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|0
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6
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10
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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