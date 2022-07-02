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Сегодня, 12:45

«Сочи» объявил о продлении контракта с Жоаозиньо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сочи» продлил контракт с полузащитником Жоаозиньо.

Срок нового соглашения с 33-летним футболистом не уточняется.

Жоаозиньо перешел в «Сочи» из «Динамо» в августе 2020 года. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за сочинцев во всех турнирах.

Жоаозиньо
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РПЛ
ФК Сочи
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
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