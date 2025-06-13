Агент Монтеса — о возможном уходе из «Локомотива: «Не ведем переговоры ни с одним клубом»

Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Серхио Висуэте прокомментировал «СЭ» возможный уход игрока из московского клуба.

По данным Record, мексиканская «Гвадалахара» заинтересована в приобретении 28-летнего защитника.

«Возможный уход Монтеса этим летом из «Локомотива»? Мы не ведем переговоры ни с одним клубом», — сказал Висуэте «СЭ».

В прошедшем сезоне Монтес провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.