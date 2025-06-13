Агент Монтеса — о возможном уходе из «Локомотива: «Не ведем переговоры ни с одним клубом»
Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Серхио Висуэте прокомментировал «СЭ» возможный уход игрока из московского клуба.
По данным Record, мексиканская «Гвадалахара» заинтересована в приобретении 28-летнего защитника.
«Возможный уход Монтеса этим летом из «Локомотива»? Мы не ведем переговоры ни с одним клубом», — сказал Висуэте «СЭ».
В прошедшем сезоне Монтес провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
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|Акрон
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|0
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|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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