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Хусаинов — о жестком подкате Ермакова: «Чем он отличается от подката Соболева? Эпизод тянул и на красную»

Экс-судья Хусаинов считает, что подкат Ермакова против Пруцева тянул на красную карточку
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное удаление полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова за жесткий подкат против хавбека Данила Пруцева в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«В чем отличие действия Ермакова от подката Соболева? Почему тогда разное отношение к участникам эпизода? Этот эпизод тянул и на красную карточку. Но как минимум это желтая карточка. Проблема Карасева — он своими разными решениями на одинаковые эпизоды дает поводы для обсуждения», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 81-й минуте матча рефери Сергей Карасев ошибочно не показал красную карточку Никите Ермакову и не удалил его с поля. Армеец сильно ударил Пруцева шипами выше голеностопа, нога пошла на излом. К счастью, спартаковец избежал серьезной травмы. Карасев видел эпизод, но вынес только предупреждение. Видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин в его действия не вмешались.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?
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ФК Спартак (Москва)
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Сергей Хусаинов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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