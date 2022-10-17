Дисквалифицированный футболист Обухов приступил к тренировкам с «Оренбургом»

В «Оренбурге» сообщили, что нападающий клуба Владимир Обухов, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил к тренировкам с командой.

«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

ФИФА дисквалифицировала Обухова 19 июля 2021 года на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения закончился 2 декабря. 27 июня 2022 года ВАДА продлило дисквалификацию форварда на полгода — до 17 декабря 2022-го. Согласно правилам, игрок может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.