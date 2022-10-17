Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Хусаинов — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Соболева толкали сзади и хватали руками»

Хусаинов поделился мнением о неназначенном пенальти за фол на Соболеве в ворота ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в конце первого тайма матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Падение Соболева? У Карасева была прекрасная позиция. Зайнутдинов помог Соболеву упасть. Помимо того, что он хватал его руками, он толкает нападающего сзади. А Соболев владеет мячом. Это пенальти. Если бы такой фол был вне штрафной площади, то его бы точно зафиксировали. Это и называется отсудил по понятиям», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

Александр Соболев
Бактиер Зайнутдинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Хусаинов — о жестком подкате Ермакова: «Чем он отличается от подката Соболева? Эпизод тянул и на красную»
Мостовой не понимает, зачем все накинулись на тренера ЦСКА Федотова после слов об Абаскале
Хусаинов сравнил стычку Промеса и Роши с удалением Зидана после эпизода с Матерацци
КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» и ЦСКА на второй тайм
Каррера считает, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство
Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой не понимает, зачем все накинулись на тренера ЦСКА Федотова после слов об Абаскале

Хусаинов — о жестком подкате Ермакова: «Чем он отличается от подката Соболева? Эпизод тянул и на красную»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости