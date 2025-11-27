Круговой: «Баринов 100 процентов усилил бы ЦСКА»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в армейский клуб.

26 ноября в СМИ появилась информация, что «Локомотив» и Баринов прекратили переговоры по новому контракту. Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. С января он сможет вести переговоры с другими клубами.

— Есть информация, что Баринов пока не может продлить контракт с «Локо», хотели бы его видеть в ЦСКА?

— Да, почему нет? Мы с Бариновым хорошо общаемся и коммуницируем.

— Он бы усилил сейчас ЦСКА?

— Да, 100 процентов, — цитирует Кругового «Чемпионат».

В текущем сезоне Баринов провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.