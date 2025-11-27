Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Лучшего бомбардира «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее в четверг, 27 ноября, на «Лукойл Арене» прошла церемония прощания. Ее посетили президент Российского футбольного союза Александр Дюков, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму президента России Владимира Путина со словами соболезнования, а также футболисты, тренеры и руководители клубов.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с красно-белыми четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. Помимо «Спартака», Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми) и московские «Крылья Советов».

В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».