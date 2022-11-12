Тукманов — о поражении «Торпедо» от «Зенита»: «Результат — не позор»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на поражение автозаводцев в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

— Понравилось, что «Торпедо» на протяжении 70 минут достойно играло. Физическая готовность команды была на хорошем уровне. Надежность в обороне торпедовцев была сегодня заметна. Бросалось в глаза, что футболисты «Зенита» расслаблены. Результат — не позор.

— Талалаев сможет сделать так, чтобы «Торпедо» не вылетело?

— Однозначно, Андрей Викторович попытается оставить команду в РПЛ, но многое будет зависеть от руководства, которое должно укрепить состав. Нужны футболисты, которые будут соответствовать уровню Премьер-лиги. 7 очков до стыков — это не так смертельно, но все равно сложно, — цитирует «РБ Спорт» Тукманова.

«Зенит» набрал 42 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд и остается на последнем, 16-м месте (6 очков).