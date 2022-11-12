«Локомотив» — «Спартак»: Изидор сократил отставание хозяев до минимума

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отличился в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Он сократил отставание хозяев до минимума — 1:2.

Изидор откликнулся на прострел Дмитрия Баринова и, опередив защитника, переправил мяч в ворота.