Джикия пропустит первый матч «Спартака» в чемпионате России после зимнего перерыва

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил предупреждение в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Он получил желтую карточку во втором тайме за жесткое нарушение правил против хавбека Антона Миранчука.

Джикия получил четвертое предупреждение в нынешнем сезоне.

Таким образом, он пропустит первый матч красно-белых в чемпионате России после зимнего перерыва. «Спартак» на своем поле примет «Урал».