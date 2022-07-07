В Госдуме вернутся к рассмотрению законопроекта о продаже пива на стадионах
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что вернется к работе над законопроектом о продаже пива на стадионах.
«Мы разморозим работу по данному законопроекту, — цитирует Свищева ТАСС. — Мы направим запрос в ответственный комитет, а также будем работать в тесном контакте со всеми ведомствами. В ближайшее время стартует футбольная Российская премьер-лига, поэтому возвращение к работе в данном направлении актуально».
Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процентов при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.
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