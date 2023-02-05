Титов: «Если говорить о легионерах среднего уровня, то я лучше дал бы шанс своим»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации с легионерами в чемпионате России.

«Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка — мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Белоруссия, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись. Есть и позитивное движение. Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим. Тем более, сейчас такая ситуация — ребята, играйте, пользуйтесь», — цитирует Титова «Газета.Ru».

Ранее Титов заявил, что россиян будет очень сложно вернуть на международную арену.