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Динияр Билялетдинов считает, что объяснение решений ВАР нужно применять в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что в РПЛ нужно внедрить нововведение с объяснением решения после просмотра ВАР.

«Все всегда ждали объяснения судейских решений по каким-то спорным моментам. Тут нужно найти какой-то баланс и не переборщить с объяснениями эпизодов. А то так работа судей может пропасть, если они будут каждое свое решение оправдывать. Можно это нововведение применять к суперспорным моментам, где может быть пенальти, гол забит из офсайда, рассматривать красную карточку — по сути моменты с VAR.

Но, повторюсь, дальше в объяснения уходить не нужно. Так можно каждый свисток обсуждать. Если это судейское нововведение применять только к эпизодам, которые рассматриваются с помощью VAR, то можно попробовать его применить в РПЛ и других официальных матчах», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Такой метод использовали в товарищеском матче между «Спартаком» и «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1).

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
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