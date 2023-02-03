Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:07

Балахнин считает, что комментарии судей после матча породят еще больше недоверия к ним

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский тренер Сергей Балахнин в беседе поделился мнением о победе «Спартака» над «Ростовом» в рамках Зимнего Кубка РПЛ (0:0, пенальти — 2:1).

«Игра была не совсем яркой, зрелищности не было. Понятно, что сейчас все играют под нагрузками, но хотелось бы увидеть чуть другой футбол. Все-таки играли команды, которые нацелены на атаку. Серия пенальти — это всегда зрелище, три сэйва вратаря, на это было приятно смотреть. Посмотрим, что будет дальше на турнире. Комментарии судей? Не знаю, как к этому относится. Думаю, все равно многие будут не согласны с теми или иными решениями. Это породит еще больше недоверия к судьям. Я не сторонник этого. Если принял решение, то бери ответственность за него. Зачем потом после игры или во время оправдываться перед всеми? Мне такое непонятно», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В Зимнем Кубке РПЛ также принимают участие «Сочи» и «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-kommentarii-sudej-posle-matcha-porodyat-eshhe-bol-she-nedoveriya-k-nim/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Футболу не нужны комментарии арбитров. Сейчас судейство стало более качественным»

Динияр Билялетдинов считает, что объяснение решений ВАР нужно применять в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости