Сенников считает, что у Леонченко и Нагорных может получиться чемпионский союз
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка по поводу возможного увольнения генерального директора клуба Владимира Леонченко.
«Для меня работа в плане развития клуба проводилась хорошая. Да, не было результата, но это больше касается тренерского штаба. Той политики, которая была выбрана, вот этого немецкого направления. Не один Леонченко принимал решения. Мне кажется, если они с Нагорных найдут общий язык в том плане, что Леонченко будет заниматься своими хозяйственными делами, а футболом будет заниматься кто-то другой, то почему нет? Такой союз может быть достаточно правильный. Может получиться союз, как у Геркуса с Семиным, когда стали чемпионами. Я не вижу ничего катастрофического. Какой смысл убирать сейчас Леонченко?» — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.
Леонченко занимает должность генерального директора «Локомотива» с 23 декабря 2020 года. В нынешнем сезоне после 17 туров в чемпионате России столичный клуб занимает 14-е место в зоне переходных матчей с 13 очками.
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4
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5
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|5
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|30-18
|29
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6
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7
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8
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|7
|4
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|25
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9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2