Экс-футболист «Спартака» Баженов завершил карьеру и займет должность в структуре «Космоса»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов сообшил, что завершил карьеру и займет должность в структуре подмосковного «Космоса».

«Мы с нашей командой «Космос» из Долгопрудного давно приняли решение о том, что я закончил, хватит уже, если честно, — цитирует Баженова ТАСС. — Поэтому буду в структуре клуба, в каком качестве — на данный момент решаем. Дорогу молодым, пусть забирают и прогрессируют. Раньше передавал опыт, находясь на поле, сейчас буду это делать по-другому».

Последним клубом 37-летнего футболиста был «Космос» из Долгопрудного. Команда была презентована 12 апреля в День космонавтики. В сезоне-2022/23 она выступает в Мелбет — Второй лиге. На старте турнира она одержала две победы в двух матчах.

В составе «Спартака» Баженов провел 136 матчей в разных турнирах, забив 23 мяча и отдав 25 результативных передач. Вместе с красно-белыми он четыре раза стал вице-чемпионом России, а также дошел до финала Кубка России в сезоне-2005/06.