Писарев: «Спартак» потерял свою философию игры, выигрыш Кубка ничего не дает»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев на мероприятии в честь 100-летия московского клуба оценил прошедший сезон для команды.

— Как оцените сезон для «Спартака»?

— Это вкусовщина: кому-то нравится, а кому-то нет. Я бы не так построил вопрос. Тут надо понимать, что со «Спартаком». Не зря же это народная команда. Клуб получил эту цитату из-за своей истории, когда «Спартак» ассоциировался с некоей справедливостью для всех. Это была команда со своим стилем независимо ни от кого. Команда вложила в свою философию не победу любой ценой, а добиваться результата за счет ума, техники. Это была команда, которую полюбили люди за справедливость. У нас любят исторически таких.

Вот это все было потеряно. Уже не было философии игры, менялись тренеры. На мой взгляд, это главное, что было утеряно. Выигрыш Кубка ничего не дает. У «Спартака» как не было игры, так и нет уже на протяжении нескольких сезонов. Команда держится еще на том запасе, который сделало другое поколение, а потом все было утеряно. Важно вернуться к тому, что было. Я призываю, возможно, в ущерб какому-то результату именно сейчас вернуться к тому, что было раньше у «Спартака». Это можно вернуть за несколько лет.

— Товарищеские матчи сборной пройдут в сентябре?

— Я не занимаюсь в РФС организацией матчей. Есть структура, есть ответственные люди за это. Я знаю, что есть даты для сбора и что проведение их планируется. С кем играть, где играть и как, об этом разговоров не было.