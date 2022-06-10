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Писарев: «Спартак» потерял свою философию игры, выигрыш Кубка ничего не дает»

Писарев считает, что «Спартак» потерял свою философию игры
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев на мероприятии в честь 100-летия московского клуба оценил прошедший сезон для команды.

— Как оцените сезон для «Спартака»?

— Это вкусовщина: кому-то нравится, а кому-то нет. Я бы не так построил вопрос. Тут надо понимать, что со «Спартаком». Не зря же это народная команда. Клуб получил эту цитату из-за своей истории, когда «Спартак» ассоциировался с некоей справедливостью для всех. Это была команда со своим стилем независимо ни от кого. Команда вложила в свою философию не победу любой ценой, а добиваться результата за счет ума, техники. Это была команда, которую полюбили люди за справедливость. У нас любят исторически таких.

Вот это все было потеряно. Уже не было философии игры, менялись тренеры. На мой взгляд, это главное, что было утеряно. Выигрыш Кубка ничего не дает. У «Спартака» как не было игры, так и нет уже на протяжении нескольких сезонов. Команда держится еще на том запасе, который сделало другое поколение, а потом все было утеряно. Важно вернуться к тому, что было. Я призываю, возможно, в ущерб какому-то результату именно сейчас вернуться к тому, что было раньше у «Спартака». Это можно вернуть за несколько лет.

— Товарищеские матчи сборной пройдут в сентябре?

— Я не занимаюсь в РФС организацией матчей. Есть структура, есть ответственные люди за это. Я знаю, что есть даты для сбора и что проведение их планируется. С кем играть, где играть и как, об этом разговоров не было.

Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 0 : 1
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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