Каттани - об Абаскале: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы»

Каттани рассказал, что Абаскаль уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал назначение на пост главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден, мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта. Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону.

На следующей неделе мы планируем подробно объяснить изменения, которые произошли в нашем клубе за последние часы», — приводит слова Каттани официальный сайт клуба.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне в качестве и.о. главного тренера вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.