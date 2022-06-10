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Каттани поблагодарил Ваноли и его тренерский штаб за работу в «Спартаке»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал расставание с тренерским штабом Паоло Ваноли.

«Хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России», — приводит слова Каттани сайт клуба.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-10-luka_kattani__o_smene_glavnogo_trenera_spartaka/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Лука Каттани
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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