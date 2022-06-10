Каттани поблагодарил Ваноли и его тренерский штаб за работу в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал расставание с тренерским штабом Паоло Ваноли.

«Хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России», — приводит слова Каттани сайт клуба.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.