Булыкин: «Локомотив» при должном настрое и хорошей игре способен обыграть «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между московской командой и «Зенитом».

«Зенит», естественно, фаворит и чемпион. Но я жду от «Локомотива» хорошей игры. И от Дзюбы жду хорошей игры. Все они отлично настроены. Нас ждет интересный матч. «Локомотив» при должном настрое и хорошей игре способен обыграть «Зенит», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля и начнется в 20.00 (мск).