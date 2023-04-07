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Сегодня, 13:13

Шипицин назвал Юрана одним из лучших вариантов для «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал отставку Спартака Гогниева из «Химок» и приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Отставка Гогниева, понятно, уже напрашивалась. Он не показал какого-то результата в «Химках». Да, может, коллектив был подобран не под него, а он хотел собрать что-то другое. С тем составом, что у него был, Гогниев не справился. А назначение Юрана куда-нибудь ожидалось, здесь ничего нового мы не увидели, каких-то сюрпризов. «Пари НН» надо закрепиться подальше от зоны вылета. Поэтому, конечно, они рассматривали все возможные варианты. А Юран — это один из самых хороших на данный момент вариантов», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005076163_shipicin_otstavka_gognieva_naprashivalas_a_yuran_dlya_pari_nn_odin_iz_luchshih_variantov
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
Евгений Шипицин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
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Зенит

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Владимир Писарский

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П
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 9
Александр Соболев

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