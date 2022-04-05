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«Странное решение. По логике они должны были возглавить «Локомотив». Хохлов — об отстранении Лоськова и Пашинина

Дмитрий Хохлов назвал странным отстранение Лоськова и Пашинина
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников.

«Непонятная ситуация. Люди, которые много работали с основным составом, сейчас покидают его... Странное решение. Может ли это привести к дисбалансу внутри клуба? И такое может быть. По логике Пашинин и Лоськов должны были возглавить клуб», — сказал Хохлов «СЭ».

Ранее, 4 апреля, «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.

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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Динамо

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П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Спартак

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