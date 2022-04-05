Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников.

«Непонятная ситуация. Люди, которые много работали с основным составом, сейчас покидают его... Странное решение. Может ли это привести к дисбалансу внутри клуба? И такое может быть. По логике Пашинин и Лоськов должны были возглавить клуб», — сказал Хохлов «СЭ».

Ранее, 4 апреля, «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.