Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников. В клубе отметили, что Лоськов и Пашинин продолжат работу в структуре клуба.

«Никто не ожидал такого решения. Они давно в «Локомотиве» и являются воспитанниками клуба. Видимо, что-то происходит в «Локомотиве», если до этого ушел Самедов, а сейчас Ласьков, Пашинин покинули свои должности. Надо ждать, что случится дальше. «Локомотив» объяснит свою реорганизацию. У меня нет объяснений, почему такое произошло. Опять собираются перестроить клуб. Что касается назначения Хапова, то он давно в «Локомотиве», знает команду. У меня есть подозрения, что он просто будет главным до объявления нового тренера. Думаю, это фигура до конца сезона. Дальше будет новый тренер, но лучше спросить руководство клуба. Но Хапову желаю удачи! Надеюсь, ему получится доказать, что он не временная, а постоянна фигура», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее, 4 апреля, «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.