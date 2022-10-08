В субботу, 8 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Факел» после 11 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Зенит» лидирует — 29 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.