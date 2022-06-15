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Колыванов: «Может, со временем Березуцкие опять смогут вернуться в ЦСКА»

Колыванов допустил, что со временем Березуцкие смогут вернуться в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал уход тренеров Алексея и Василия Березуцких из ЦСКА.

Сегодня, 15 июня, московский клуб объявил об уходе Березуцких. Главным тренером ЦСКА был назначен Владимир Федотов.

«Думаю, братья Березуцкие еще недостаточно опытны, но я бы дал им еще поработать, — приводит слова Колыванова «Газета.Ru». — Дело в том, что Федотов провел шикарный сезон в «Сочи», создал хороший коллектив, который в прошедшем сезоне выиграл серебро. Работать в «Сочи» и ЦСКА — абсолютно разные вещи. В ЦСКА огромное давление со стороны болельщиков, журналистов. От ЦСКА всегда требуют максимальных результатов. Хочется пожелать Федотову удачи».

Тренер допустил, что братья Березуцкие еще вернутся в московский клуб.

«Березуцкие пусть растут, попробуют себя в другой команде. Они прошли огромную школу в ЦСКА, сборной, много сделали для России. Хочется пожелать, чтобы они нашли клуб, в котором смогут прогрессировать. Может, со временем Березуцкие опять смогут вернуться в ЦСКА», — сказал он.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге. «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/15/17935820.shtml
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Колыванов
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