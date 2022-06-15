Новичок «Локомотива» Фассон поприветствовал болельщиков клуба на русском языке

Новичок «Локомотива», защитник Лукас Фассон поприветствовал болельщиков команды на русском языке.

«Привет, болельщики «Локо»! Только «Локо», только победа!» — сказал Фассон в видео, опубликованном в Telegram-канале железнодорожников.

«Локомотив» приобрел Фассона у бразильского «Атлетику Паранаэнсе». 21-летний бразилец будет выступать за московскую команду под 3-м номером.