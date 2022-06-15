Газзаев: «ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. Это может привести в тупик»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе братьев Березуцких из клуба.

«У Федотова в «Сочи» были хорошие условия. И команда неплохо выступила. Это был перспективный проект. Что касается Березуцких, то я считаю, что им нужно было доверить команду и дальше. Молодой тренер: первый год работы. Пятое место в чемпионате — это не совсем провальный результат. Тем более сейчас, когда никаких глобальных задач не стоит, кроме национального чемпионата.

ЦСКА — это команда, где будут спрашивать за результат совсем по-другому. Например, одно-два поражения команды — это уже проблема. К этому Федотову нужно быть готовым. И еще хочу заметить, что сейчас, к сожалению, ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. И это может завести в тупик, в котором сейчас находятся красно-белые», — сказал Газзаев.

15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на должность главного тренера. Ранее 55-летний специалист тренировал «Сочи», с которым занял второе место в Тинькофф РПЛ-2021/22.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в минувшем сезоне чемпионата России и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.