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Газзаев: «ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. Это может привести в тупик»

Газзаев считает, что ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Газзаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе братьев Березуцких из клуба.

«У Федотова в «Сочи» были хорошие условия. И команда неплохо выступила. Это был перспективный проект. Что касается Березуцких, то я считаю, что им нужно было доверить команду и дальше. Молодой тренер: первый год работы. Пятое место в чемпионате — это не совсем провальный результат. Тем более сейчас, когда никаких глобальных задач не стоит, кроме национального чемпионата.

ЦСКА — это команда, где будут спрашивать за результат совсем по-другому. Например, одно-два поражения команды — это уже проблема. К этому Федотову нужно быть готовым. И еще хочу заметить, что сейчас, к сожалению, ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. И это может завести в тупик, в котором сейчас находятся красно-белые», — сказал Газзаев.

15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на должность главного тренера. Ранее 55-летний специалист тренировал «Сочи», с которым занял второе место в Тинькофф РПЛ-2021/22.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в минувшем сезоне чемпионата России и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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