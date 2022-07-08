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Романцев: «Как можно было отпустить Бакаева? Он же воспитанник «Спартака»

Романцев не понимает, как «Спартак» мог отпустить Бакаева
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

15 июня петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

«Очень плохо, что с ними мало общались. Любой талантливый человек... С ними тяжело работать. Думаете, с Аленичевым было просто? Как можно было отпустить Бакаева? Надо было найти подход, он же воспитанник «Спартака». Значит, с ним неправильно общались. Сложный человек? Да, а что поделать? Простые играют во второй лиге», — сказал Романцев.

1 июня московский клуб объявил об уходе Бакаева на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Зелимхан Бакаев
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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