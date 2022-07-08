Романцев: «Как можно было отпустить Бакаева? Он же воспитанник «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
15 июня петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.
«Очень плохо, что с ними мало общались. Любой талантливый человек... С ними тяжело работать. Думаете, с Аленичевым было просто? Как можно было отпустить Бакаева? Надо было найти подход, он же воспитанник «Спартака». Значит, с ним неправильно общались. Сложный человек? Да, а что поделать? Простые играют во второй лиге», — сказал Романцев.
1 июня московский клуб объявил об уходе Бакаева на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.
В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три мяча и отдал восемь результативных передач.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -