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Аленичев: «Не буду скрывать, болельщики «Спартака» были удивлены назначением Абаскаля»

Аленичев прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

10 июня, красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Не буду скрывать, болельщики «Спартака» были удивлены назначением Абаскаля. Но нужно дать ему шанс. Вы же знаете, сколько меняется тренеров в клубе. Хотелось бы, чтобы эта ерунда больше не продолжалась. Надеюсь, будет стабильность. Ребята прошли сборы, они полностью готовы», — сказал Аленичев.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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